Компанию Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей. Об этом сообщает портал Bored Panda.

Причиной скандала стал новый короткометражный мультфильм Versa, кадры из которого разошлись по социальным сетям. На одном из них мужчина и беременная женщина держатся за руки на фоне розового неба. Рядом с их сердцами сияют звезды, еще одна звезда светится в животе возлюбленной.

«Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня невинными глазами и сказала: "Бабушка, нормально ли, что женщина любит мужчину?". Отвратительно…», — высказалась одна из зрителей. Другие пользователи обвинили Disney в «отвратительной гетеропропаганде». Однако не все восприняли возмущение всерьез. «Надеюсь, это шутка? Ведь да, это нормально, что женщины любят мужчин», — отреагировал комментатор.

Ранее корпорация Disney внесла изменения в свою политику инклюзивности. В январе президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на DEI (Diversity, Equity and Inclusion, «разнообразие, равенство и инклюзивность»), что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ.