Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:51, 24 октября 2025Культура

Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей

Компанию Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компанию Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей. Об этом сообщает портал Bored Panda.

Причиной скандала стал новый короткометражный мультфильм Versa, кадры из которого разошлись по социальным сетям. На одном из них мужчина и беременная женщина держатся за руки на фоне розового неба. Рядом с их сердцами сияют звезды, еще одна звезда светится в животе возлюбленной.

«Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня невинными глазами и сказала: "Бабушка, нормально ли, что женщина любит мужчину?". Отвратительно…», — высказалась одна из зрителей. Другие пользователи обвинили Disney в «отвратительной гетеропропаганде». Однако не все восприняли возмущение всерьез. «Надеюсь, это шутка? Ведь да, это нормально, что женщины любят мужчин», — отреагировал комментатор.

Ранее корпорация Disney внесла изменения в свою политику инклюзивности. В январе президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на DEI (Diversity, Equity and Inclusion, «разнообразие, равенство и инклюзивность»), что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

    Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей

    Россиянам объяснили влияние шестидневной рабочей недели на зарплату

    Российский военкор призвал преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне

    Британский политик посоветовал прислушаться к Путину

    Американский рейтинг Dota 2 возглавил игрок с ником «пиндосы сосите»

    В России предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

    42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом в откровенном топе

    В Крыму рассказали о желании Зеленского нанести удар имиджу России

    Залетевший на территорию Казахстана беспилотник взорвался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости