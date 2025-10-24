Фермеры пришли в ярость из-за плана Трампа

План Трампа по снижению цен на говядину разъярил фермеров США

Фермеры, которые долгое время поддерживали президента США Дональда Трампа, пришли в ярость от его плана по снижению цен на говядину, пишет The New York Times.

Владельцы ранчо начиная с 1950-х годов только сейчас получают выгоду от повышения цен из-за сокращения предложения на рынке и хотели инвестировать прибыль в восстановление крупного рогатого скота. Однако Трамп решил не помогать производителям внутри страны, а в четыре раза увеличить импорт аргентинской говядины по сниженным тарифам, что ставит под угрозу возможность увеличения производства собственного мяса.

61-летний Кайл Хеммерт купил свою первую корову во втором классе, сейчас у него стадо в 275 голов, он готов конкурировать с другими фермерами и даже зарубежными поставщиками говядины. Но планы Трампа расстраивают и его, и соседей.

На самом деле это просто удар под дых. Да ладно вам, президент Трамп, это что, политика «Америка прежде всего»? Нет». Кайл Хеммерт фермер

Национальная ассоциация производителей говядины уверена, что действия Трампа ошибочные. Представители ассоциации заявили, что не могут поддерживать президента, который «подрывает будущее семейных фермерских хозяйств и ранчо».

Фермеры в попытке остановить увеличение импорта аргентинской говядины завалили письмами и звонками офис Джули Федорчак, члена Палаты представителей США от избирательного округа в Северной Дакоте. 21 октября семь других республиканцев направили письмо в Белый дом, в котором выразили большую обеспокоенность происходящим и попросили предоставить больше информации о планах Трампа.

Трамп же в свою очередь удивлен негативной реакции со стороны фермеров. Он отметил, что любит всех владельцев ранчо и у них все наладилось только лишь потому, что он ввел пошлины на ввоз крупного рогатого скота в США, в том числе 50-процентную пошлину на ввоз из Бразилии.

«Было бы неплохо, если бы они это поняли», — добавил президент.

Снижением цен на говядину Трамп пытается сделать мясо, бургеры и стейки более доступными для населения.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что мировые цены на говядину стремительно ползут вверх. По итогам сентября цена килограмма мяса увеличилась на 0,6 процента в месячном выражении. Если сравнивать с тем же периодом 2024 года, то показатель вырос почти на 10 процентов.