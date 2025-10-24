Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:46, 24 октября 2025Россия

Губернатор Подмосковья раскрыл причину взрыва в Красногорске

Губернатор Воробьев: Пять человек пострадали после атаки дрона на Красногорск
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В результате атаки дрона на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, включая одного ребенка. Причину взрыва раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — сообщил он.

По его словам, на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, правоохранительных органов и всех экстренных служб. Глава региона пообещал, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее момент взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске попал на видео. Часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в обтягивающем топе

    Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

    Раскрыто участие главаря ОПС из 90-х в обмане бойцов СВО в российском аэропорту

    Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

    400-килограммовый мужчина рассказал о своем рационе

    Россиянка описала привычки китайцев словами «неужели люди так живут?»

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Привычный напиток оказался скрытым источником микропластика

    Операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости