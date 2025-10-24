Губернатор Подмосковья раскрыл причину взрыва в Красногорске

Губернатор Воробьев: Пять человек пострадали после атаки дрона на Красногорск

В результате атаки дрона на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, включая одного ребенка. Причину взрыва раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — сообщил он.

По его словам, на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, правоохранительных органов и всех экстренных служб. Глава региона пообещал, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее момент взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске попал на видео. Часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК.