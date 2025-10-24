Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию

Лукашенко потребовал навести порядок в Белоруссии к 1 января

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«До 7 ноября вы должны навести железный порядок в хозяйствах, который у вас всегда должен быть. К 1 января все, что у вас есть [должно быть] вылизано, вычищено», — потребовал он.

Лукашенко подчеркнул, что после сегодняшней встречи все меры контроля будут ужесточены. Президент приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября и остался недоволен отчетностью, предоставленной ему.

Белорусский лидер заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию в Витебской области. Лукашенко отметил безответственность руководителей региона.