Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:23, 25 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал чиновников навести порядок в Белоруссии

Лукашенко поручил навести порядок, а потом передавать бразды правления молодежи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников навести порядок в стране, чтобы затем передать «бразды правления» молодежи. Заявление прозвучало на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота в Белоруссии, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики подчеркнул, что для кого-то эта область родная. «Для меня вся республика моя родная. И я вам не рассказываю, сколько это (обеспечение благополучия — прим. «Лента.ру») стоит мне здоровья и так далее», — отметил он.

Лукашенко поручил навести порядок в агропромышленном секторе Витебской области до конца года.

Политик уточнил, что необходимо навести порядок во всех сферах — первостепенное внимание нужно уделить экономике.

«Идите, наводите порядок», — заключил президент.

Белорусский лидер заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию в Витебской области. Лукашенко отметил безответственность руководителей региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

    На Западе рассказали об участи получивших ранения солдат ВСУ

    Лукашенко призвал чиновников навести порядок в Белоруссии

    Макгрегор раскрыл вдохновивший его на возвращение в спорт фактор

    Дмитриев заявил о попытках Европы вмешаться в дела России

    Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых жестоких банд России 1990-х. Как ее киллеры совершили десятки убийств ради своего главаря?

    В России заявили о движении Украины к более реалистичной позиции

    В России допустили новый обмен заключенными с США

    Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости