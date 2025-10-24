Лукашенко призвал чиновников навести порядок в Белоруссии

Лукашенко поручил навести порядок, а потом передавать бразды правления молодежи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников навести порядок в стране, чтобы затем передать «бразды правления» молодежи. Заявление прозвучало на совещании о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота в Белоруссии, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики подчеркнул, что для кого-то эта область родная. «Для меня вся республика моя родная. И я вам не рассказываю, сколько это (обеспечение благополучия — прим. «Лента.ру») стоит мне здоровья и так далее», — отметил он.

Лукашенко поручил навести порядок в агропромышленном секторе Витебской области до конца года.

Политик уточнил, что необходимо навести порядок во всех сферах — первостепенное внимание нужно уделить экономике.

«Идите, наводите порядок», — заключил президент.

Белорусский лидер заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию в Витебской области. Лукашенко отметил безответственность руководителей региона.