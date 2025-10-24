Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 24 октября 2025Бывший СССР

Медведчук предрек смещение Зеленского с политической карты при одном условии

Медведчук: Зеленский сам спилил сук, на котором сидел
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского сметут с политической карты, если Украине прекратят поставлять оружие и деньги. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он (...) может быть смещен только "партией войны". (...) И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие», — заявил Медведчук.

По его словам, в случае прекращения поставок, Зеленского сотрут с политической карты. По его словам, именно с этим связаны просьбы украинского лидера президенту США передать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленского выгнали из Белого дома после неудачной попытки обмануть американского лидера Трампа. По словам политика, украинский президент намекал на возможность нового контрнаступления в случае, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

    Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости