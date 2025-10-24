Медведчук: Зеленский сам спилил сук, на котором сидел

Президента Украины Владимира Зеленского сметут с политической карты, если Украине прекратят поставлять оружие и деньги. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он (...) может быть смещен только "партией войны". (...) И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие», — заявил Медведчук.

По его словам, в случае прекращения поставок, Зеленского сотрут с политической карты. По его словам, именно с этим связаны просьбы украинского лидера президенту США передать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленского выгнали из Белого дома после неудачной попытки обмануть американского лидера Трампа. По словам политика, украинский президент намекал на возможность нового контрнаступления в случае, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk.