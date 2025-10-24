Экономика
16:56, 24 октября 2025Экономика

Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова говорить о ситуации с арестом главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий комментарий главы регулятора прозвучал в ответ на вопросы о том, был ли возглавляющий с 2022 года Мельников снят с должности и кто сейчас рассматривается в числе возможных кандидатов на его место.

Задержанного ранее главу АСВ суд постановил арестовать на два месяца по делу о хищении около четырех миллиардов рублей при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. По данным СМИ в СИЗО Лефортово он попал после получения следствие показания другого топ-менеджера госкорпорации.

