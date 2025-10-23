Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:11, 23 октября 2025Силовые структуры

Главу российской госкорпорации обвинили в хищении миллиардов рублей

Главу АСВ Мельникова арестовали по обвинению в хищении 4 млрд руб.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главе госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении около четырех миллиардов рублей. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Никита Филиппов.

Суд постановил арестовать топ-менеджера на два месяца. Его подозревают в хищениях при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

Ранее Мельников был помещен в столичное СИЗО Лефортово. Показания на него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева.

В сентябре бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде. Он обвиняется в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о трагедии в семье

    Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

    Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

    Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

    Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

    Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

    В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

    Бриджит Джонс поставят памятник

    На Западе объяснили нежелание Зеленского признавать поражение в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости