Главу российской госкорпорации обвинили в хищении миллиардов рублей

Главу АСВ Мельникова арестовали по обвинению в хищении 4 млрд руб.

Главе госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении около четырех миллиардов рублей. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Никита Филиппов.

Суд постановил арестовать топ-менеджера на два месяца. Его подозревают в хищениях при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

Ранее Мельников был помещен в столичное СИЗО Лефортово. Показания на него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева.

