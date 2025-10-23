Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

В Москве суд арестовал главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова

В Москве суд арестовал главу государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова. Об этом пишет Mash.

По данным Mash, сейчас Мельников находится в СИЗО Лефортово — показания на него дала бывший топ-менеджер гос корпорации Ольга Долголева. Адвокаты главы АСВ намерены оспорить меру пресечения.

Сама Долголева и еще восемь экс-сотрудников АСВ обвиняются в хищении около четырех миллиардов рублей, которые они получили от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Они уже признали свою вину.

