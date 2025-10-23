Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:54, 23 октября 2025Силовые структуры

Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

В Москве суд арестовал главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве суд арестовал главу государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова. Об этом пишет Mash.

По данным Mash, сейчас Мельников находится в СИЗО Лефортово — показания на него дала бывший топ-менеджер гос корпорации Ольга Долголева. Адвокаты главы АСВ намерены оспорить меру пресечения.

Сама Долголева и еще восемь экс-сотрудников АСВ обвиняются в хищении около четырех миллиардов рублей, которые они получили от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Они уже признали свою вину.

Ранее в Ивановской области суд передал в доход России имущество на миллиард рублей, которое принадлежало бывшему главе Плеса Алексею Шевцову (признан в России иноагентом) и его семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости