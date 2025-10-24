Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 24 октября 2025Россия

Россиян предупредили о притворяющихся священниками РПЦ студентках

Священник РПЦ Альвиан предупредил россиян о нейросетевых лжебатюшках
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне могут подписываться в соцсетях на священников Русской православной церкви (РПЦ), следить за их проповедями и даже считать себя духовными чадами таких отцов, однако такие батюшки могут являться лишь результатом работы искусственного интеллекта (ИИ). О нейросетевых лжебатюшках россиян предупредил в Telegram священник РПЦ Альвиан.

По словам священнослужителя, он видел созданный ИИ от лица проповедников контент, и считает, что некоторые россияне могут не отличить настоящего священника от искусственного, за контент которого может отвечать притворяющаяся проповедником «какая-нибудь студентка».

Материалы по теме:
Защитники военных, спасители алкоголиков и святые с Яндекс.Маркета. Как россияне делят небесных покровителей?
Защитники военных, спасители алкоголиков и святые с Яндекс.Маркета.Как россияне делят небесных покровителей?
23 октября 2023
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть» Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
21 июня 2020
«Опомнитесь, безумцы» Во времена СССР Церковь потеряла все. Как РПЦ восстанавливала свое могущество?
«Опомнитесь, безумцы»Во времена СССР Церковь потеряла все. Как РПЦ восстанавливала свое могущество?
29 апреля 2023

«Нейронные батюшки матерятся, выдают чудеса акробатики. Некоторые же напротив максимально реалистичны. И даже какие-то вроде бы правильные слова говорят (...) А на поверку окажется, что его (священника) и не существует», — предупредил об опасности отец Альвиан.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала ввести закон о защите прав женщин от представителей РПЦ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости