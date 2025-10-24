Мир
00:34, 24 октября 2025Мир

Премьер Польши обеспокоился новыми санкциями США против России

Туск: США могут не применить санкции против российской нефтяной промышленности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Global Look Press

США могут не применить новые санкции против российской нефтяной промышленности. Свое беспокойство по поводу новых рестрикций выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По его словам, «нет дня или часа» без разворотов в американской внешней политике. Он подчеркнул, что «наиважнейшие союзники» Варшавы в последнее время любят этим удивлять.

«Сигнал массивный, это массивные санкции, но я бы побоялся сказать, что это точно свершится. Вы знаете, о чем идет речь. Решения там меняются в течение недели или быстрее», — сказал премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. «Рад, что он так считает. Посмотрим через полгода», — заявил американский лидер.

