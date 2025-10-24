Принц Гарри и Меган Маркл призвали запретить ИИ и спасти человечество

Принц Гарри и Меган Маркл подписали заявление о запрете создания сверхразума

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, присоединились к коалиции ученых и общественных деятелей, требующих ограничить развитие искусственного интеллекта и спасти человечество. Об этом сообщает Royal Insider.

В совместном заявлении, подписанном супругами наряду с такими фигурами, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай, содержится призыв ввести запрет на создание «сверхразума», пока не будут гарантированы его безопасность и контролируемость. «Мы призываем запретить разработку сверхразума, пока не будет достигнут широкий научный консенсус относительно его безопасности», — отмечается в документе.

Принц Гарри в отдельном комментарии подчеркнул, что будущее искусственного интеллекта (ИИ) должно служить человечеству, а не заменять его, поскольку технология несет риски «от экономического обесценивания людей до потенциального вымирания человечества». Он добавил, что «истинный критерий прогресса — не скорость движения, а мудрость управления», предупредив, что «второго шанса не будет».

Инициатива знаменует новый этап в деятельности пары в рамках защиты детей от кибербуллинга и других опасностей в интернете, за которую они недавно получили гуманитарную премию на гала-концерте Project Healthy Minds. Ранее Гарри указывал на опасность взрывного развития нерегулируемого ИИ, ссылаясь на исследование, где чат-боты генерировали вредоносный контент для детей каждые пять минут.

