Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:10, 24 октября 2025Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл призвали запретить ИИ и спасти человечество

Принц Гарри и Меган Маркл подписали заявление о запрете создания сверхразума
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images for Project Healthy Minds

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, присоединились к коалиции ученых и общественных деятелей, требующих ограничить развитие искусственного интеллекта и спасти человечество. Об этом сообщает Royal Insider.

В совместном заявлении, подписанном супругами наряду с такими фигурами, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай, содержится призыв ввести запрет на создание «сверхразума», пока не будут гарантированы его безопасность и контролируемость. «Мы призываем запретить разработку сверхразума, пока не будет достигнут широкий научный консенсус относительно его безопасности», — отмечается в документе.

Принц Гарри в отдельном комментарии подчеркнул, что будущее искусственного интеллекта (ИИ) должно служить человечеству, а не заменять его, поскольку технология несет риски «от экономического обесценивания людей до потенциального вымирания человечества». Он добавил, что «истинный критерий прогресса — не скорость движения, а мудрость управления», предупредив, что «второго шанса не будет».

Инициатива знаменует новый этап в деятельности пары в рамках защиты детей от кибербуллинга и других опасностей в интернете, за которую они недавно получили гуманитарную премию на гала-концерте Project Healthy Minds. Ранее Гарри указывал на опасность взрывного развития нерегулируемого ИИ, ссылаясь на исследование, где чат-боты генерировали вредоносный контент для детей каждые пять минут.

Материалы по теме:
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ. Почему им верят миллиардеры и ученые?
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ.Почему им верят миллиардеры и ученые?
24 ноября 2023
«Антихрист уже среди нас» Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
«Антихрист уже среди нас»Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
17 октября 2025

Ранее сообщалось, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма — старшего сына короля и вероятного наследника престола. Инициативу поддержал ряд политиков и придворных.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости