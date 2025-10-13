Разоблачен заговор против наследника британского престола

Daily Mail: Британский истеблишмент добивается возвращения принца Гарри

Источники Daily Mail рассказали, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма — старшего сына короля и вероятного наследника престола. Об этом пишет светский корреспондент издания Ричард Иден.

Иден утверждает, что разоблачил так называемый проект «Оттепель» — заговор элит, поддерживающих Гарри. По его данным, инициативу поддержал ряд политиков и придворных. Ее задачей называют восстановление репутации Гарри и его жены Меган Маркл на родине.

В издании пишут, что частью проекта была сентябрьская поездка принца в Британию, во время которой он впервые за долгое время встретился с отцом — королем Карлом III. Еще один этап — нашумевшее появление Меган на Парижской неделе моды в начале октября.

Следующим шагом, который готовят сторонники проекта «Оттепель», будет первый с сентября 2022 года совместный визит супругов в Великобританию. «Меган вернется в Британию до конца года», — сообщил Идену друг Гарри и Меган.

По мнению Идена, успех проекта поставит принца Уильяма и его супругу Кэтрин в сложное положение. По его мнению, без публичных извинений со стороны Гарри и Меган возвращение пары может восприниматься как подрыв их роли.

Ранее принц Гарри обвинил придворных в намеренном саботаже его попыток примириться с отцом после публикации в The Sun. В заметке, в которой журналисты ссылались на источники из Букингемского дворца, его встречу с отцом охарактеризовали как «очень официальную».