Принц Гарри обвинил придворных короля Карла III в саботаже

The Times: Принц Гарри обвинил окружение Карла III в саботаже

Принц Гарри спровоцировал новый скандал после встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает The Times.

Гарри обвинил придворных в намеренном саботаже его попыток примириться с отцом после публикации в The Sun. Заметка, в которой журналисты ссылались на источники из Букингемского дворца, описывала его встречу с отцом как «очень официальную». Представитель принца заявил, что цитаты из публикации являются «чистым вымыслом», и что «источники намерены саботировать любые попытки примирения между отцом и сыном».

Королевский двор выразил недоумение после этих заявлений, отметив, что близкие к королю придворные «вели работу за кулисами, чтобы улучшить непростые семейные отношения». Встреча принца Гарри с Карлом III состоялась 10 сентября в Кларенс-хаусе и длилась 50 минут, став первой за 19 месяцев разлуки.

Согласно информации от представителя принца Гарри, во время встречи он подарил королю фотографию своих детей, Арчи и Лилибет. Несмотря на этот жест, напряженность между ним и королевской семьей сохраняется. Принц недавно заявил, что хотел бы посещать Великобританию «четыре-пять раз в год», однако представители Букингемского дворца ясно дали понять, что ему не позволят появляться на мероприятиях с королем и его наследником — принцем Уильямом.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл выбрали страну для будущего образования своих детей. Их выбор пал на родную для члена королевской семьи страну — Великобританию. Инсайдер издания сообщил, что принцу Гарри не нравится, что его дети многое упускают из-за отсутствия общения с британскими родственниками.