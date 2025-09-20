Принц Гарри раскрыл выбранную для образования детей страну

Принц Гарри решил дать своим детям британское образование

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выбрали страну для будущего образования своих детей. Их выбор пал на родную для члена королевской семьи страну — Великобританию, передает Dailу Mail.

Инсайдер издания сообщил, что принцу Гарри не нравится, что его дети многое упускают из-за отсутствия общения с британскими родственниками. При этом он заметил, что его племянники окружены семейными связями, так как постоянно находятся в пределах страны.

«Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей», — подчеркнул источник издания.

Ранее принц Гарри отверг обвинения в мести королевской семье. Он заявил, что желание отомстить не было причиной для написания мемуаров.