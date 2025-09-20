Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:45, 20 сентября 2025Из жизни

Принц Гарри раскрыл выбранную для образования детей страну

Принц Гарри решил дать своим детям британское образование
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phil Noble / Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выбрали страну для будущего образования своих детей. Их выбор пал на родную для члена королевской семьи страну — Великобританию, передает Dailу Mail.

Инсайдер издания сообщил, что принцу Гарри не нравится, что его дети многое упускают из-за отсутствия общения с британскими родственниками. При этом он заметил, что его племянники окружены семейными связями, так как постоянно находятся в пределах страны.

«Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей», — подчеркнул источник издания.

Ранее принц Гарри отверг обвинения в мести королевской семье. Он заявил, что желание отомстить не было причиной для написания мемуаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В Евросоюзе возмутились вмешательством США в дела сообщества

    Все экстренные службы прибыли на место обрушения бетонных плит в Москве

    Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

    МВД Грузии потратило 230 тысяч долларов на новые автомобили Mercedes

    Яна Чурикова предупредила победителя «Интервидения» об одной обязательной процедуре

    Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ярославля 5,1 гектара земли

    Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

    В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

    Жителям Подмосковья назвали план действий на случай встречи с лосями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости