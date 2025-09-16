Принц Гарри отверг обвинения в мести королевской семье

Принц Гарри заявил, что месть семье не была причиной для написания мемуаров

Принц Гарри отверг обвинения в том, что причиной написания мемуаров было желание отомстить королевской семье. Об этом сообщает Independent.

Гарри заявил, что его скандальные мемуары «Запасной» были вовсе не актом мести. Напротив, по его словам, это был способ взять ответственность за происходящее и развеять пустые слухи. Принц подчеркнул, что его совесть чиста, потому что книга стала серией исправлений к уже опубликованным в прессе историям.

В интервью он отметил, что книга раздражает некоторых людей, поскольку противоречит их взглядам и видению произошедшего.

Гарри также признался, что хотел бы проводить больше времени в Великобритании. По его словам, события последней недели «определенно приблизили это».

Ранее бывший дворецкий покойной принцессы Дианы Пол Баррелл предрек разлад между британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл. По словам Баррелла, развод принца Гарри и Меган Маркл неизбежен из-за различий менталитетов.