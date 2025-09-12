Из жизни
20:30, 12 сентября 2025Из жизни

Бывший дворецкий принцессы Дианы назвал развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежным

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший дворецкий покойной принцессы Дианы Пол Баррелл предрек разлад между британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

По словам Баррелла, развод принца Гарри и Меган Маркл неизбежен из-за различий менталитетов. «Я думаю, что между двумя культурами, которые объединились в браке Гарри и Меган, есть линия разлома, и я чувствую, что однажды она даст трещину», — объяснил он.

Дворецкий подчеркнул, что американский характер Меган Маркл не может смириться с правилами британской королевской семьи. По мнению Баррелла, она никогда не планировала прогибаться под них. «Я думаю, она хотела стать звездой», — добавил он.

Баррелл уверен, что Меган будет продвигаться в Netflix, но ей будет этого недостаточно. Она будет стремиться стать миллиардершей, а потом, возможно, уйдет в политику. Например, станет кандидатом в губернаторы Калифорнии.

Ранее Пол Баррелл рассказал, что происходило в королевской резиденции Балморал в день, когда не стало британской королевы Елизаветы II. Получив трагическую новость, принц Гарри прилетел в Великобританию из США и был принят в Балморале как изгой.

