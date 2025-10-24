Расправившаяся с плакавшей с дочерью россиянка раскрыла отношение к обвинению

В Свердловской области задушившая дочь женщина признала свою вину

В Свердловской области жительница села в Камышловском районе, расправившаяся с двухлетней дочерью из-за ее плача, выразила отношение к предъявленному ей обвинению. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обвиняемая частично признала свою вину, заявив, что умысла на доведение до фатального исхода у нее не было. Следствие установило, что женщина закрыла рот и нос ребенка руками, так что девочка не смогла дышать.

После случившегося 20-летняя женщина сбежала с места преступления, позже ее задержали на автовокзале при переезде в другой населенный пункт.

Ранее суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя улуса Дэдэ-Ичетуй (Бурятия), который расправился с новорожденной дочерью после ссоры с ее матерью.