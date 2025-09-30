Силовые структуры
12:55, 30 сентября 2025

Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

Суд дал 14 лет буряту, зарезавшему новорожденную дочь из-за ссоры с ее матерью
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя улуса Дэдэ-Ичетуй (Бурятия), который расправился с новорожденной дочерью после ссоры с ее матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Мужчина проведет весь срок в колонии строгого режима. Отмечается, что он состоит на учете в психиатрическом диспансере.

Все произошло в августе 2024 года. Злоумышленник поссорился со своей сожительницей во время распития алкоголя, взял месячную девочку и несколько раз ударил ее головой о дверной косяк, а затем зарезал. Тело малышки он спрятал на веранде, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.

У пары осталось двое детей: одного из них забрали в соцучреждение, второй остался у родственников. Их мать признали недееспособной.

