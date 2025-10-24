Экономика
16:07, 24 октября 2025Экономика

Россиянин отказался брать миллион рублей и был избит

В Железногорске мужчина отказался брать компенсацию за потоп и был избит
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Железногорске Курской области жилец многоквартирного дома отказался принять от соседа компенсацию за затопленную квартиру и был избит. Об этом сообщает «Курское Интернет-Телевидение».

Инцидент произошел 19 января. Ночью с потолка в квартире жильца начала течь вода. Он поднялся на этаж выше, в квартиру соседа, дверь которой оказалась открыта. Там он обнаружил хозяина жилья в состоянии алкогольного опьянения рядом с расколотым бачком унитаза, из которого текла вода. Потерпевший заявил, что позже поговорит с его женой, и вернулся в свою квартиру.

Сосед последовал за потерпевшим и настойчиво предложил ему «взять миллион рублей» в качестве компенсации за ущерб. Хозяин затопленной квартиры отказался и попросил его уйти. Сосед рассердился и начал драку. «Он ударил пострадавшего кулаком по лицу, рассек ему бровь и сломал переносицу, затем схватил его за одежду и головой ударил в голову. Затем он разбил ему зубную коронку и продолжал бить руками и ногами», — рассказали в пресс-службе.

В конце концов россиянину удалось вытолкать агрессора в подъезд и удерживать до приезда полиции. Во время суда нападавший не признал своей вины, однако суд встал на сторону потерпевшего. Виновному назначили восемь месяцев исправительных работ и обязали выплатить соседу 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Симферополе жители многоквартирного дома пожаловались на затопление из-за прорыва трубы.

