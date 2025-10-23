Экономика
14:45, 23 октября 2025Экономика

Жители дома в российском городе ждали отопления и удивились

В Симферополе вместо отопления в девятиэтажном доме прорвало трубы
Мария Черкасова

В одном из домов Симферополя жители вместо отопления получили «холодный душ», сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Лермонтова. Затопило подъезд и несколько квартир. На кадрах вода льется с потолка на лестничной клетке, также она покрыла пол в квартире. Сообщается, что трубы прорвало после того, как по ним пустили холодную воду. Из-за прорыва отключили лифты.

Отмечается, что по факту произошедшего начала проверку местная прокуратура.

Ранее в одном из баров Липецка, расположенном на Депутатской улице, пожаловалась на то, что помещение уже неделю затапливает водой из-под земли.

