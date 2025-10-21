В российском баре пожаловались на семидневный потоп

В липецком баре пожаловалась на потоп, который длится семь дней подряд

В одном из баров Липецка пожаловалась на то, что помещение уже неделю затапливает водой из-под земли. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о заведении, расположенном на Депутатской улице — потоп в нем не прекращается на протяжении семи дней подряд. «С 15 числа мы звоним в аварийку. Судя по всему, есть какая-то проблема, которую утаивают. В магазине слышала от жильцов, что подвалы полные воды. Мы каждый день делаем заявки. (...) Мы собираем каждый час по 8 ведер воды, это 80 литров в час. У нас уже портится мебель, плитка на полу, оборудование музыкальное, у нас там стоит пианино, которое начало разбухать, портится ремонт», — сетует владелица бара Ирина. Она также рассказала, что из-за случившегося в заведении не могут продавать продукцию и отметила, что в заведении дважды выбивало пакетники после того, как вода от мокнущей холодильной камеры подбиралась к розеткам.

Предпринимательница уточнила, что бар находится на цокольном этаже в отдельно стоящем здании, а над ним находится магазин. Женщина опасается, что подтопление размоет стены и случится непоправимое. «Вода течет из фундамента, из земли к нам в помещение. Она не прекращается. (...) У меня один сотрудник слег с температурой, который эту воду выгребал. Это все может рухнуть. История может закончиться крайне плачевно», — уверена женщина. При этом, по словам Ирины, ни аварийная служба, ни власти города не торопятся решить проблему. В мэрии ей предложили составить жалобу, на рассмотрение которой из-за большого количества заявок чиновники выделят месяц.

В заключение Ирина заявила, что обратилась в прокуратуру по факту инцидента.

