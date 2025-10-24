Российская певица сделала необычный подарок Меланье Трамп

Российская певица Вика Цыганова заявила, что сшила душегрею из соболя для супруги нынешнего президента США Дональда Трампа Меланьи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам Цыгановой, несколько лет назад она передала первой леди США подарок собственного производства. Она уточнила, что Трамп получила ее подарок, но считает, что фотография с Меланией в душегрее, появившаяся в Сети, — могла быть сгенерирована с помощью нейросетей.
«Я отправляла Меланиье в период выборов душегрею из соболя, которую сама сшила своими руками», — написала артистка.
Ранее стало известно, что настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко призвал певицу Вику Цыганову пересмотреть подход к критике в адрес коллег по сцене.