23:21, 24 октября 2025

Российская певица сделала необычный подарок Меланье Трамп

Певица Цыганова рассказала, что подарила жене Трампа Меланье душегрею из соболя
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская певица Вика Цыганова заявила, что сшила душегрею из соболя для супруги нынешнего президента США Дональда Трампа Меланьи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Цыгановой, несколько лет назад она передала первой леди США подарок собственного производства. Она уточнила, что Трамп получила ее подарок, но считает, что фотография с Меланией в душегрее, появившаяся в Сети, — могла быть сгенерирована с помощью нейросетей.

«Я отправляла Меланиье в период выборов душегрею из соболя, которую сама сшила своими руками», — написала артистка.

Ранее стало известно, что настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко призвал певицу Вику Цыганову пересмотреть подход к критике в адрес коллег по сцене.

