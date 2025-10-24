Российская певица сделала необычный подарок Меланье Трамп

Певица Цыганова рассказала, что подарила жене Трампа Меланье душегрею из соболя

Российская певица Вика Цыганова заявила, что сшила душегрею из соболя для супруги нынешнего президента США Дональда Трампа Меланьи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Цыгановой, несколько лет назад она передала первой леди США подарок собственного производства. Она уточнила, что Трамп получила ее подарок, но считает, что фотография с Меланией в душегрее, появившаяся в Сети, — могла быть сгенерирована с помощью нейросетей.

«Я отправляла Меланиье в период выборов душегрею из соболя, которую сама сшила своими руками», — написала артистка.

