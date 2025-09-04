Культура
20:52, 4 сентября 2025Культура

В РПЦ назвали слова Цыгановой дурным эпатажем

В РПЦ посоветовали певице Вике Цыгановой иначе критиковать других артистов
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко призвал певицу Вику Цыганову пересмотреть подход к критике в адрес коллег по сцене. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

В частности, он обратил внимание на высказывания артистки о певице Анне Asti, которую та назвала «сатанисткой» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским), и рокере Оззи Осборне, которому она пожелала «упокоиться в аду».

«Словом можно защитить красоту искусства исходя из профессиональных критериев. Это можно делать корректно. Но в критике не должно быть агрессии или самопревозношения», — заявил протоиерей.

По словам Ильяшенко, заявления Цыгановой противоречат нормам христианской этики. «Творческая несостоятельность не должна прикрываться провокациями, но и ответная реакция обязана быть корректной», — добавил он.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова назвала скандальный концерт исполнителя Егора Крида на московском стадионе «Лужники» порнографией.

