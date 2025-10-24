Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:35, 24 октября 2025Моя страна

Российские археологи сделали сенсационное открытие в Башкирии

Бирский могильник доказал, что Башкирия была настоящими воротами Урала
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Национального музея Республики Башкортостан

Бирский могильник в Башкирии оказался богат на сенсационные находки, рассказывающие о культуре народов III-VIII веков. Все это доказывает, что регион был «настоящими воротами» Урала, пишет агентство «Башинформ».

За пять лет активной работы археологам удалось найти уникальные артефакты. В частности, комплекс всадника, украшенный серебряной поясной частью, удила и железные наконечники стрел. Также им попались элементы одежды первого тысячелетия и «не встречавшиеся ранее типы застежек и наконечники стрел, которые полтора тысячелетия пролежали в земле под Бирском».

Украшения женщин, найденные в могильнике, доказывают, что древний регион не считали за «глухую провинцию». Ученые пояснили, что местные женщины следили за модой, а мастера «не только копировали иноземные образцы, но и создавали свои изделия».

Бирский могильник назван в честь близлежащего города Бирска. Ученые начали исследовать его еще в 1958-м, однако тогда раскопки были прерваны. В 2021-м работы продолжили — тогда же Бирский могильник превратился в «настоящую живую лабораторию под открытым небом».

Ранее под Ростовом Великим нашли новую археологическую сенсацию — мерянский топор X века. А в Фанагории специалисты откопали магические пластины с реальным любовным заговором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости