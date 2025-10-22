Моя страна
В Ростове Великом нашли археологическую сенсацию

В Ростове Великом археологи нашли уникальный мерянский топор X века
Мария Винар

Фото: Государственный музей «Ростовский кремль»

В Ростове Великом ученые нашли археологическую сенсацию — мерянский топор X века. Соответствующее сообщение появилось на странице Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» во «ВКонтакте».

В период с июля по сентябрь ученые изучали территории сельскохозяйственных земель у села Шулец. Их внимание привлекло поселение X-XIII веков и связанный с ним могильник. В ходе исследований, в которых приняли участие сотрудники «Ростовского кремля» и Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), были обнаружены десятки предметов из железа и меди.

Среди них уникальным оказался железный топор с вытянутым узким лезвием. Его вес составил 550 граммов. Согласно типологии археолога Анатолия Кирпичникова, находка может относиться к проушным узколезвийным топорам. Подобными орудиями в раннем средневековье пользовались финно-угорские народы.

«Для Ростовской земли это редчайшая находка. Три подобных топора были обнаружены на раскопках 1920-х годов на Сарском городище (VII-X века). Топор из Шульца — первый из найденных за пределами этого городища», — отметили сотрудники музея.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края неожиданно были найдены пластины с древними надписями — любовным приворотом и проклятием греков.


    Все новости