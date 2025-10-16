Золотую пластину с любовным приворотом неожиданно нашли в России

Археологи нашли в Фанагории пластины с любовным заговором и проклятием греков

В Темрюкском районе Краснодарского края неожиданно были найдены пластины, на которых оказались древние надписи — с любовным приворотом и проклятием греков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фонд «Вольное дело», который помогает специалистам в раскопках Тамани.

Утверждается, что текст на золотой пластине IV века нашей эры выполнен «изящным стилем». По краям же он обрамлен магическими символами. Ученые, исследовавшие ее, заметили и знак омеги, то есть последнюю букву греческого алфавита. Раньше, как поясняется, люди верили, что этот символ приводит в действие заклинание, когда стоит в конце. А золото лишь подчеркивает, насколько важной была данная просьба для человека, добавили специалисты.

Затем археологам попался еще одна интересная пластина — свинцовая, с выбитыми на ней именами. По мнению исследователей, ее использовали в обряде для насылания бед и несчастий недоброжелателям.

Ученые сообщили, что аналогичные находки археологи делают обычно в древнегреческих колониях Египта. Пластины греки изготавливали из золота, серебра, бронзы или свинца.

Фанагория находилась на месте нынешней Тамани, и это был город с более чем тысячелетней историей. Она считалась столицей азиатской части Боспорского царства и сегодня признана самым большим в стране античным памятником.

Ранее в Севастополе нашли глиняную амфору, которая много веков назад стала местом погребения маленького ребенка. Тем временем в районе станицы Тамань специалисты отыскали некрополь и захоронения эпохи Средневековья, а на дне Черного моря — остатки древнего города.