01:41, 24 октября 2025Россия

Российский военкор призвал преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский военкор Александр Коц в эфире «Радио КП» призвал преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне, подчеркнув, что единственный способ избежать большой войны — это продемонстрировать свою силу.

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта —это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы... Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — заявил журналист.

Коц добавил, что в случае эскалации наиболее пострадавшей стороной останется Украина, и каждое последующее предложение Киеву будет хуже предыдущего.

22 октября в России были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Ярс» и ракеты подводных лодок «Синева», которые осуществили в ходе тренировки стратегических ядерных сил.

