Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

V1.ru: Учительницу из Волгограда нашли с остановившимся сердцем в день рождения

Учительницу из Волгограда, более 30 лет проработавшую в гимназии № 4 Ворошиловского района, нашли с остановившимся сердцем в отеле в Казани в день ее рождения. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным издания, россиянка отправилась в столицу Татарстана, чтобы навестить 17-летнего сына, который был там на соревнованиях, а также отпраздновать день рождения.

Тревогу забили родители детей, которые пытались поздравить любимого педагога. По словам учащихся, учительница не отвечала на их звонки.

Как рассказала знакомая женщины, ее сын встревожился и попросил приятельницу матери зайти к ней в гостиничный номер. Когда та открыла дверь, то увидела учительницу, лежащую на полу без чувств.

«По всей вероятности, она даже не успела позвать на помощь. Она недавно похоронила маму, у нее папа остался лежачий, болеет очень сильно, и единственный сынок», — поделилась подруга педагога. Россиянке было 58 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученик четвертого класса ударил беременную учительницу.