Стармер обратился к европейским лидерам из-за замороженных активов России

Reuters: Стармер призвал европейских лидеров договориться об активах России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcin Nowak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европе необходимо завершить работу над изъятием российских замороженных активов, чтобы передать их Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Reuters.

«Нам необходимо договориться о завершении работы с суверенными активами России и разблокировании миллиардов долларов для дальнейшего финансирования обороны Украины», — заявил глава британского правительства.

Стармер добавил, что Лондон готов действовать совместно с Европейским союзом (ЕС), чтобы «как можно быстрее» добиться прогресса в этом вопросе.

Ранее премьер Бельгии заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов.

Он также подчеркнул, что важным условием конфискации замороженных активов является гарантия государств- — членов Евросоюза об их немедленной компенсации России, если она «когда-либо вернет себе законное право собственности на эти средства».

