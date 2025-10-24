Страну БРИКС возмутили попытки США навязывать сделки под дулом пистолета

Минторгпром Индии: Сделки с США под дулом пистолета не будет

Индия ведет переговоры с США по поводу торгового соглашения, но не намерена заключать сделок под дулом пистолета. Об этом сказал министр торговли и промышленности этой страны БРИКС Пиюш Гоял. Его заявление, прозвучавшее на конференции Berlin Global Dialogue, процитировало Hindustan Times.

Он уточнил, что для его страны неприемлемо заключать какие-то договоренности в спешке в условиях жестких сроков. Он подчеркнул, что Нью-Дели смирился с пошлинами и ищет способы справиться с этим вызовом, однако не поддаваясь давлению Вашингтона. Иными словами, речь идет о поиске новых рынков и надеждах на рост внутреннего спроса.

До этого стало известно, что компания Reliance Industries — крупнейший в Индии покупатель российской нефти — приобрела миллионы баррелей этого углеводорода на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон обложил санкциями крупные российские нефтяные компании.

Кроме того, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии стали проверять контракты на поставки нефти из России, чтобы убедиться в отсутствии прямых закупок у производителей, попавших под новые санкции США.