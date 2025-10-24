Россия
09:06, 24 октября 2025Россия

Украина продолжила атаковать Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 беспилотников над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Утром в пятницу, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Россию и выпустили по регионам еще два десятка дронов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 7 до 8 часов утра по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 дронов над пятью регионами России.

Над Брянской областью сбили 11 беспилотников, над Тульской — 6, над Калужской — 4, над Тверской — 3, над Новгородской — 1. Других данных о ситуации не приводится.

В ночь на пятницу, 24 октября, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили 111 летательных аппаратов над 13 регионами России и Азовским морем. Больше всего дронов — 34 — сбили над Ростовской областью.

