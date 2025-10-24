Бывший СССР
В Белоруссии ограничили доступ к «ВКонтакте»

В Белоруссии ограничен доступ к соцсети «ВКонтакте»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Белоруссии ограничен доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении. Длительность действия ограничения на данный момент не уточняется.

В апреле в социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция — возможность оставлять отзывы на товары разных бизнес-сообществ. Теперь пользователям можно оценить качество товара, поделиться снимками и связаться с продавцами. Такая возможность появилась как для бизнес-сообществ, так и для обычных пользователей.

