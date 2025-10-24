В Белоруссии ограничили доступ к «ВКонтакте»

В Белоруссии ограничен доступ к соцсети «ВКонтакте»

В Белоруссии ограничен доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении. Длительность действия ограничения на данный момент не уточняется.

