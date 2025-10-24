Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 24 октября 2025Мир

В Германии призвали ограничить въезд украинских мужчин

Лидер ХСС Зедер: Приезд украинских мужчин в Германию не поможет защитить Украину
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Европейскому союзу (ЕС) и Германии следует контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых мужчин с Украины. С таким призывом выступил премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, пишет немецкое издание Bild.

«Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — завил политик.

По мнению Зедера, Германия должна прекратить выплату надбавок украинцам призывного возраста и установить четкие ограничения на иммиграцию. Он подчеркнул, что помимо оружия, денег и гуманитарной помощи, Киеву нужны «украинские солдаты, защищающие собственную страну».

«Если это невозможно сделать добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке должна быть ограничена на уровне ЕС», — заключил Зедер.

По данным Bild, с начала боевых действий на Украине более 1,2 миллиона граждан страны бежали в Германию. Лишь чуть больше половины из них считаются трудоустроенными. Тем не менее, все беженцы из Украины получают немедленное пособие по безработице, в отличие от просителей убежища из других стран.

Ранее порядка 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

Кроме того, 62 процента респондентов считают, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину. Это мнение не разделяют 18 процентов участников опроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Премьер Бельгии высказался о законности конфискации российских активов

    Россиян предостерегли от трех опасных ошибок при лечении простуды

    26-летнюю блогершу доставили в больницу с ножевыми ранениями

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости