В России допустили применение ядерного оружия по Киеву в ответ на удары ВСУ вглубь страны

Полковник Ходаренок допустил применение ядерного оружия в ответ на удары ВСУ

Ошеломляющий ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь страны, который пообещал президент России Владимир Путин, может состоять из трех этапов и включать в себя ядерное оружие. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Первый этап предполагает удар крылатыми ракетами по предприятиям, производящим оружие для Украины, которые находятся на территории государств НАТО.

Второй этап, по мнению военного эксперта, будет включать в себя одиночные или групповые пуски ракет с ядерными зарядами.

«В этом плане возможны одиночные или групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселенным районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой — в зависимости от обстановки) над территорией противника», — считает Ходаренок.

На третьем этапе Россия может нанести тактический ядерный удар по кварталу правительственных зданий в Киеве, а также предпринять разрушение ядерными боеприпасами каскада днепровских ГЭС и водохранилищ.

Ранее Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства также подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».