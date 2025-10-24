Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:27, 24 октября 2025Силовые структуры

В России впервые наказали ребенка за видео уничтожения дрона ВСУ

Mash: В России впервые наказали школьницу за видео с работой системы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российскую школьницу впервые наказали за публикацию видео с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток из Кирова Калужской области выложила в местном паблике кадры, на которых было запечатлено уничтожение дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе местного военного аэродрома. Правоохранительные органы быстро установили автора видео и нанесли визит родителям девочки.

С семьей провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Родителям грозит штраф в две тысячи рублей.

В мае первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что съемка работы систем ПВО может быть приравнена к разглашению государственной тайны. По его словам, на кадры может попасть расположение комплексов. Эта информация позволит противнику организовать теракт или нанести точечный удар. «Это все равно что донесение в штаб вражеской разведки с точными координатами», — пояснил законотворец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости