В России впервые наказали ребенка за видео уничтожения дрона ВСУ

Mash: В России впервые наказали школьницу за видео с работой системы ПВО

Российскую школьницу впервые наказали за публикацию видео с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток из Кирова Калужской области выложила в местном паблике кадры, на которых было запечатлено уничтожение дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе местного военного аэродрома. Правоохранительные органы быстро установили автора видео и нанесли визит родителям девочки.

С семьей провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Родителям грозит штраф в две тысячи рублей.

В мае первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что съемка работы систем ПВО может быть приравнена к разглашению государственной тайны. По его словам, на кадры может попасть расположение комплексов. Эта информация позволит противнику организовать теракт или нанести точечный удар. «Это все равно что донесение в штаб вражеской разведки с точными координатами», — пояснил законотворец.