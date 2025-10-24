В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

Суд Екатеринбурга отпустил под домашний арест педофила за насилие над мальчиком

Суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения 56-летнему педофилу, обвиняемому в сексуальном насилии над мальчиком. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчину отпустили из СИЗО под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Он обязан находиться по месту жительства до 17 ноября. Узнав о его возвращении домой, соседи подняли панику в общедомовом чате.

«Весь дом в шоке! Мы боимся за своих детей. Рядом несколько школ и детский сад», — делится своими опасениями жительница.

По данным следствия, педофил заманил 12-летнего школьника в квартиру и вместе с другом надругался над ним. Ребенок смог признаться маме лишь через несколько дней, после чего женщина обратилась в полицию, и насильника задержали.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае суд приговорил бывшего педагога к девяти годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком.