14:20, 22 октября 2025Силовые структуры

Экс-педагога признали педофилом после инцидента в походе с детьми в российском регионе

На Кубани учителя, надругавшегося над ребенком, приговорили к 9 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

В Краснодарском крае суд приговорил бывшего педагога к девяти годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком, не достигшем 14 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что мужчина, будучи педагогом-организатором центра детско-юношеского туризма, повел детей в поход в лес. 13 июля 2023 года он напился и надругался над воспитанником в палатке. Мужчина вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске надругавшийся над ученицей экс-педагог получил 13 лет колонии. Всего мужчине вменили пять эпизодов.

