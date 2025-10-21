Силовые структуры
13:55, 21 октября 2025Силовые структуры

Вынесен приговор педагогу-насильнику из российской школы

В Новосибирске надругавшийся над ученицей экс-педагог получил 13 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего педагога к 13 годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что с мая по декабрь 2023 года подсудимый, работая учителем в школе, насиловал ученицу, на тот момент ей не было 14 лет. Всего мужчине вменили пять эпизодов.

Также у него обнаружили дома 500 граммов пороха, разрешение на хранение которого фигурант не имел.

В результате мужчину признали виновным в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и использовании ее беззащитного состояния, а также незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что на Урале приставы объявили в розыск мужчину, силой отобравшего сына у матери.

