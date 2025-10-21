Силовые структуры
Выхватившего ребенка из рук россиянки объявили в розыск

На Урале приставы объявили в розыск мужчину, силой отобравшего сына у матери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Урале приставы объявили в розыск 34-летнего Артема Жиганова, вырвавшего девятилетнего сына у матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФССП России.

Суд обязал мужчину передать ребенка матери для совместного проживания, однако тот проигнорировал требование и скрыл их местонахождение. В июне приставы проконтролировали передачу, с тех пор сын жил с матерью. Однако в конце августа мужчина пришел в ресторан, где те находились, и силой забрал мальчика. Женщина обратилась за помощью к приставам.

