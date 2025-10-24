В США обвинили Зеленского во влиянии на Трампа

Дэвис связал одержимость Зеленского с новыми санкциями против России

Одержимость президента Украины Владимира Зеленского является одной из причин новых антироссийских санкций, решение о введении которых принял президент США Дональд Трамп. С таким мнением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, Зеленский постоянно внушает главе Белого дома мысль о рестрикциях против Москвы. «Каждый раз, когда они (Трамп и Зеленский — прим. «Ленты.ру») где-то сталкиваются, он твердит: санкции, санкции, санкции, санкции! Он говорит об этом методично и монотонно в течение месяцев», — подметил Дэвис.

Он также заявил о «присевших Трампу на уши» генсеке НАТО Марке Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кае Каллас. Эти политики, как отметил экс-военный, постоянно требуют ввести против России новые санкции.

Накануне стало известно, что Вашингтон вводит рестрикции против Москвы. Они коснутся российских нефтяных компаний и всех структур, которые находятся под их влиянием.