Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 23 октября 2025Мир

В США обвинили Зеленского во влиянии на Трампа

Дэвис связал одержимость Зеленского с новыми санкциями против России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Одержимость президента Украины Владимира Зеленского является одной из причин новых антироссийских санкций, решение о введении которых принял президент США Дональд Трамп. С таким мнением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, Зеленский постоянно внушает главе Белого дома мысль о рестрикциях против Москвы. «Каждый раз, когда они (Трамп и Зеленский — прим. «Ленты.ру») где-то сталкиваются, он твердит: санкции, санкции, санкции, санкции! Он говорит об этом методично и монотонно в течение месяцев», — подметил Дэвис.

Он также заявил о «присевших Трампу на уши» генсеке НАТО Марке Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кае Каллас. Эти политики, как отметил экс-военный, постоянно требуют ввести против России новые санкции.

Накануне стало известно, что Вашингтон вводит рестрикции против Москвы. Они коснутся российских нефтяных компаний и всех структур, которые находятся под их влиянием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Захарова поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

    Михалков призвал каждого россиянина отслужить в армии

    Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

    Стало известно о роскошной недвижимости супруги Стаса Михайлова на миллиард рублей

    Психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением

    В российском городе автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми

    Трамп пообещал проведение наземных операций в Венесуэле

    Орбан сделает ЕС предложение по России

    В США обвинили Зеленского во влиянии на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости