В Великобритании по ошибке выпустили осужденного нелегала

Sky: В Британии по ошибке выпустили осужденного нелегала из Эфиопии

В Великобритании по ошибке выпустили 41-летнего осужденного нелегала из Эфиопии Хадуше Кебату, полиция проводит операцию по его поиску. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что месяц назад суд города Челмсфорд приговорил его к одному году лишения свободы за домогательства 14-летней девочи и женщины. 24 октября Кебату выпустили из тюрьмы для доставки в миграционный центр, однако тот сбежал.

По информации телеканала, министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми был вне себя от гнева и потребовал расследовать инцидент.

В июле по всей Великобритании состоялись протесты против отелей для мигрантов. Акции прошли на фоне растущего общественного недовольства проблемами нелегального въезда в страну.