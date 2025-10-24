Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 24 октября 2025Мир

В Великобритании по ошибке выпустили осужденного нелегала

Sky: В Британии по ошибке выпустили осужденного нелегала из Эфиопии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Великобритании по ошибке выпустили 41-летнего осужденного нелегала из Эфиопии Хадуше Кебату, полиция проводит операцию по его поиску. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что месяц назад суд города Челмсфорд приговорил его к одному году лишения свободы за домогательства 14-летней девочи и женщины. 24 октября Кебату выпустили из тюрьмы для доставки в миграционный центр, однако тот сбежал.

По информации телеканала, министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми был вне себя от гнева и потребовал расследовать инцидент.

В июле по всей Великобритании состоялись протесты против отелей для мигрантов. Акции прошли на фоне растущего общественного недовольства проблемами нелегального въезда в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    23-летняя Дженна Ортега оголила грудь на ковровой дорожке

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости