Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

Политолог Дудаков: У США недостаточно ресурсов для наземной операции в Венесуэле

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом наземная военная операция в Венесуэле — психологическая кампания для создания раскола власти в республике, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он не исключил ракетные удары по территории страны.

«Не стоит в данном случае воспринимать буквально слова Дональда Трампа. Речь не идет о том, что США в ближайшее время будут куда-то вторгаться, в частности на территорию Венесуэлы. Это всего лишь кампания психологического давления, цель которой — устроить раскол власти в Каракасе. И устроить в идеальном для американцев сценарии операцию по смене режима и привести кого-то из оппозиции к власти вместо [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», — сказал Дудаков.

Он не исключил, что США могут попытаться нанести ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом, по мнению Дудакова, у страны недостаточно ресурсов для проведения наземной операции с полноценным вторжением.

Американцы будут надеяться на то, что это приведет к свержению власти. Если же свержение власти не случится, как это не случилось в Иране не так давно, администрации Трампа придется снова сдавать назад и переключаться на какие-то другие направления Малек Дудаков политолог

Дудаков пришел к выводу, что в ближайшее время эскалация в Венесуэле произойдет, но далеко не факт, что она приведет к ожидаемым последствиям.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. Он добавил, что Конгресс не будет против действий на суше в Венесуэле.

До этого стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечалось, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.

