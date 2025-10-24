Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 24 октября 2025МирЭксклюзив

Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

Политолог Дудаков: У США недостаточно ресурсов для наземной операции в Венесуэле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом наземная военная операция в Венесуэле — психологическая кампания для создания раскола власти в республике, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он не исключил ракетные удары по территории страны.

«Не стоит в данном случае воспринимать буквально слова Дональда Трампа. Речь не идет о том, что США в ближайшее время будут куда-то вторгаться, в частности на территорию Венесуэлы. Это всего лишь кампания психологического давления, цель которой — устроить раскол власти в Каракасе. И устроить в идеальном для американцев сценарии операцию по смене режима и привести кого-то из оппозиции к власти вместо [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», — сказал Дудаков.

Он не исключил, что США могут попытаться нанести ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом, по мнению Дудакова, у страны недостаточно ресурсов для проведения наземной операции с полноценным вторжением.

Американцы будут надеяться на то, что это приведет к свержению власти. Если же свержение власти не случится, как это не случилось в Иране не так давно, администрации Трампа придется снова сдавать назад и переключаться на какие-то другие направления

Малек Дудаковполитолог

Дудаков пришел к выводу, что в ближайшее время эскалация в Венесуэле произойдет, но далеко не факт, что она приведет к ожидаемым последствиям.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. Он добавил, что Конгресс не будет против действий на суше в Венесуэле.

До этого стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечалось, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от ударов дальнобойными ракетами проблема

    Российский фондовый рынок перешел к снижению после решения по ставке

    Суд пересмотрел дело о передаче государству земли в Барвихе

    Командир «Ахмата» назвал задачу важнее СВО

    Российский подросток потерял смертельно ядовитых змей

    Центробанк заявил о росте проинфляционных рисков в экономике России

    Суд оценил жизнь россиянина в денежном эквиваленте

    Банк России заявил о падении темпов роста зарплат

    Россиянам помогут заработать

    Известная актриса раскрыла причину трат на красоту вместо одежды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости