Во ФСИН России прокомментировали сообщения о нападении на конвой

ФСИН РФ опровергла информацию о нападении на конвой в Казани

Информация о нападении на конвой ФСИН России в Казани не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.

Ранее стало известно, что неизвестные на черном автомобиле Kia Rio подрезали автозак и вызволили заключенного. Инцидент произошел на Гвардейской улице у светофора. Выскочившие из Kia Rio люди избили охранников, вытащили заключенного и увезли. Сбежавший —солдат-уклонист, которого сопровождала военная комендатура.

В городе объявлен план «Перехват». Правоохранительные органы разыскивают черную машину.