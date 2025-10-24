Силовые структуры
Во ФСИН России прокомментировали сообщения о нападении на конвой

ФСИН РФ опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Информация о нападении на конвой ФСИН России в Казани не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства.

Ранее стало известно, что неизвестные на черном автомобиле Kia Rio подрезали автозак и вызволили заключенного. Инцидент произошел на Гвардейской улице у светофора. Выскочившие из Kia Rio люди избили охранников, вытащили заключенного и увезли. Сбежавший —солдат-уклонист, которого сопровождала военная комендатура.

В городе объявлен план «Перехват». Правоохранительные органы разыскивают черную машину.

