Неизвестные отбили заключенного у конвоя ФСИН

В Казани неизвестные напали на конвой ФСИН и вызволили заключенного-военного

В Казани неизвестные на черном автомобиле Kia Rio подрезали автозак ФСИН и вызволили заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сбежавший заключенный является бывшим военнослужащим. В городе объявлен план «Перехват». Правоохранительные органы разыскивают черную машину.

Инцидент произошел на Гвардейской улице. По предварительным данным, конвой перевозил солдата-уклониста, сопровождаемого военной комендатурой. У светофора автозак подрезал Kia Rio, выскочившие люди избили конвоиров, вытащили заключенного и увезли, пишет Baza.

Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

