Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:38, 24 октября 2025Силовые структуры

Неизвестные отбили заключенного у конвоя ФСИН

В Казани неизвестные напали на конвой ФСИН и вызволили заключенного-военного
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Казани неизвестные на черном автомобиле Kia Rio подрезали автозак ФСИН и вызволили заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сбежавший заключенный является бывшим военнослужащим. В городе объявлен план «Перехват». Правоохранительные органы разыскивают черную машину.

Инцидент произошел на Гвардейской улице. По предварительным данным, конвой перевозил солдата-уклониста, сопровождаемого военной комендатурой. У светофора автозак подрезал Kia Rio, выскочившие люди избили конвоиров, вытащили заключенного и увезли, пишет Baza.

Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее ФСИН России дала комментарий в связи с распространяемой в СМИ информацией о плохом состоянии здоровья бывшего заместителя главы Минобороны России, генерала армии Павла Попова, который якобы еле ходит в СИЗО «Лефортово».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

    В жилом доме произошел взрыв

    В Раде сделали признание о мобилизации украинцев

    Москвичей призвали «переобуться»

    Путин назначил главу нового управления своей администрации

    Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию

    Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

    Мужчинам рассказали о неочевидных плюсах мастурбации

    Россия вошла в мировой топ по объему букмекерского рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости