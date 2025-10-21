ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

ФСИН РФ опровергла плохое состояние арестованного генерала Попова

ФСИН России дала комментарий в связи с распространяемой в СМИ информацией о плохом состоянии здоровья бывшего заместителя главы Минобороны России, генерала армии Павла Попова, который якобы еле ходит в СИЗО «Лефортово». Как сообщили «Ленте.ру» в ведомстве, арестованный находится в удовлетворительном состоянии.

Попов получает медицинскую помощь в полном объеме, согласно рекомендациям врачей. От него не поступали жалобы руководству СИЗО.

Также ФСИН опровергла утверждения о якобы имеющихся ограничениях в получении Поповым посылок. Две последние передачи он получил 30 сентября и 7 октября. Генерал может хранить предметы, вещи и продукты питания общим весом 50 килограммов.

Ранее адвокат обвиняемого Денис Сагач заявил, что его подзащитный лишен передач, однако жаловаться президенту Владимиру Путину не намерен. Также по словам защитника, Попов еле ходит в СИЗО.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы тогда еще замминистра обороны он курировал обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения. Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.