Силовые структуры
11:21, 15 октября 2025Силовые структуры

Бывший замминистра обороны России Попов предстанет перед судом по делу о хищении

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший заместитель министра обороны (МО) России Павел Попов предстанет перед судом. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств и направил материалы уголовного дела в суд. В рамках расследования было арестовано имущество Попова на сумму свыше 100 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы тогда еще замминистра обороны курировал обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения. Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.

9 октября защита Попова обратилась в главную военную прокуратуру с просьбой о прекращении дела о коррупции.

    Все новости