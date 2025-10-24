Бывший СССР
Залетевший на территорию Казахстана беспилотник взорвался

Залетевший на территорию Казахстана беспилотник взорвался
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Залетевший на территорию Казахстана беспилотник взорвался, об этом сообщили в Минобороны страны. Никто не пострадал, поскольку детонация произошла в безлюдной местности.

«В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения», — отметили в ведомстве.

Дрон взорвался недалеко от поселка Кызылтал, примерно в 190 км от российской границы с Оренбургской областью. Как сообщает Shot со ссылкой на очевидцев, после взрыва на земле образовалась воронка, а взрывной волной чуть не снесло крыши.

Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело, проводится проверка.

Как сообщал Mash, в республику залетел украинский беспилотник, который атаковал Волгоградскую область. Предположительно, целью украинских военнослужащих мог быть трубопровод Аксай-КТК. При падении дрона никто не пострадал.

