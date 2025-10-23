Украинский беспилотник нашли в Казахстане

Дрон ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был найден на территории Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки украинцев на Волгоградскую область», — сказано в публикации.

Предположительно, целью украинских военнослужащих мог быть трубопровод Аксай-КТК. При падении дрона никто не пострадал.

Ранее стало известно, что газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа проходит без каких-либо ограничений.