Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 23 октября 2025

Украинский беспилотник нашли в Казахстане

Дрон ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки на Волгоградскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был найден на территории Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Беспилотник ВСУ упал на территории Казахстана во время атаки украинцев на Волгоградскую область», — сказано в публикации.

Предположительно, целью украинских военнослужащих мог быть трубопровод Аксай-КТК. При падении дрона никто не пострадал.

Ранее стало известно, что газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа проходит без каких-либо ограничений.

