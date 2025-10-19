Бывший СССР
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана

Минэнерго Казахстана: Завод в Оренбурге приостановил прием сырья из-за атак БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

Газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минэнерго постсоветской республики в Telegram-канале.

«19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, (...) завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак», — сказано в публикации.

Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа осуществляется без каких-либо ограничений.

Ранее стало известно, что в поселке Вешкайма Ульяновской области загорелась подстанция после атаки дронов. Во время инцидента никто не пострадал, пожар удалось локализировать.

